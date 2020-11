Massimo Giletti contro De Luca: «Come si permette? Basta ca***te, è inaccettabile» (Di lunedì 2 novembre 2020) Massimo Giletti nel corso dell’ultima puntata della trasmissione “Non è l’arena”, su La7, ha puntato il dito contro Vincenzo De Luca, in particolare per il video, nel quale il governatore attacca le mamme, che da giorni chiedono a gran voce che le scuole siano riaperte. Il conduttore torinese ha rimproverato al presidente della Campania di aver gestito malamente l’emergenza Covid-19. «È facile fare il lanciafiamme quando tutto va bene. Ma una regione non può trovarsi così impreparata alla pandemia», ha esordito il giornalista, lanciando una vera e propria invettiva. leggi anche l’articolo —> Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, fucilata al centrodestra: «E vuole ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020)nel corso dell’ultima puntata della trasmissione “Non è l’arena”, su La7, ha puntato il ditoVincenzo De, in particolare per il video, nel quale il governatore attacca le mamme, che da giorni chiedono a gran voce che le scuole siano riaperte. Il conduttore torinese ha rimproverato al presidente della Campania di aver gestito malamente l’emergenza Covid-19. «È facile fare il lanciafiamme quando tutto va bene. Ma una regione non può trovarsi così impreparata alla pandemia», ha esordito il giornalista, lanciando una vera e propria invettiva. leggi anche l’articolo —>a “Non è l’Arena”, fucilata al centrodestra: «E vuole ...

