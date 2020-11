Massimo Carminati positivo al coronavirus: le difesa chiede il rinvio dell’udienza dell’appello bis sul Mondo di Mezzo (Di lunedì 2 novembre 2020) Massimo Carminati, l’ex Nar coinvolto nella maxindagine sul Mondo di Mezzo, è risultato positivo al covid. La difesa ha presentato oggi una istanza per chiedere ai giudici della Corte d’Appello di Roma il rinvio dell’udienza del processo di secondo grado bis che dovrà rideterminare, dopo la sentenza di Cassazione, le pene per 20 imputati coinvolti nel procedimento. Carminati, asintomatico e scarcerato per decorrenza termini nel giugno scorso, si trova attualmente in isolamento domiciliare. L'articolo Massimo Carminati positivo al coronavirus: le difesa chiede il rinvio dell’udienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020), l’ex Nar coinvolto nella maxindagine suldi, è risultatoal covid. Laha presentato oggi una istanza perre ai giudici della Corte d’Appello di Roma ildell’udienza del processo di secondo grado bis che dovrà rideterminare, dopo la sentenza di Cassazione, le pene per 20 imputati coinvolti nel procedimento., asintomatico e scarcerato per decorrenza termini nel giugno scorso, si trova attualmente in isolamento domiciliare. L'articoloal: leildell’udienza ...

