Massimo Carminati positivo al Coronavirus | la difesa chiede il rinvio dell’udienza di appello bis del processo Mondo di mezzo

(Di lunedì 2 novembre 2020)aludienza, l’ex Nar coinvolto a Roma nell’inchiesta definitadi, è risultatoal tampone per il. Stamattina i suoi avvocati hanno presentato un’istanza perre ai giudici della Corte d’di Roma ildell’udienza deldi secondo grado bis, quello che dovrà rideterminare le pene per 20 persone imputate nell’inchiesta chiamata anche “Mafia capitale”, dopo che la Corte di Cassazione a ottobre 2019 ha derubricato ...

ROMA – L’ex Nar Massimo Carminati e’ risultato positivo al Covid-19. Asintomatico, in isolamento domiciliare insieme alla moglie, Carminati era stato scarcerato lo scorso giugno per decorrenza dei ter ...I giudici della prima sezione della Corte d'Appello, alla luce della sentenza della Cassazione che il 22 ottobre scorso ha fatto cadere per tutti il 416 bis, sono chiamati a ridefinire le condanne ...