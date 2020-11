Mario Fabbroni Si chiude. L'Italia sta per arrendersi al boom di contagi da Covid,

(Di lunedì 2 novembre 2020) per rompere l'onda che cresce in maniera esponenziale non sembra ci sia scampo: così è in arrivo il lockdown della ...

Ultime Notizie dalla rete : Mario Fabbroni

Leggo.it

Mario FabbroniSi chiude. L'Italia sta per arrendersi al boom di contagi da Covid, per rompere l'onda che cresce in maniera esponenziale non sembra ci sia scampo: così è in arrivo il lockdown ...Mario FabbroniAl Viminale sono «seriamente preoccupati». Le proteste contro chiusure anticipate e spostamenti sono diventate un problema di ordine pubblico nazionale. Milano e Torino sono ...