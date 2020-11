Maradona ricoverato in una clinica di La Plata (Di martedì 3 novembre 2020) A pochi giorni del suo compleanno, Diego Maradona si è sentito male ed è stato ricoverato in una clinica di La Plata. L'argentino è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo. Secondo Gazzetta.it, l'allenatore, venerdì, era allo stadio per la partita della sua squadra contro il Patronato (vinta per 3-0), era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare e non riusciva ad alzare il braccio sinistro. Ma il medico personale dell'allenatore, Leopoldo Luque, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Lo stesso aveva pubblicamente rivelato che l'eccesso di alcol aveva complicato la salute di Diego e lo aveva accompagnato al ricovero. La clinica in cui ... Leggi su itasportpress (Di martedì 3 novembre 2020) A pochi giorni del suo compleanno, Diegosi è sentito male ed è statoin unadi La. L'argentino è finito in ospedale ma non per Covid-19: gli ultimi test a cui si era sottoposto il tecnico del Gimnasia, infatti, avevano dato esito negativo. Secondo Gazzetta.it, l'allenatore, venerdì, era allo stadio per la partita della sua squadra contro il Patronato (vinta per 3-0), era sembrato indebolito e aveva avuto bisogno di assistenza per camminare e non riusciva ad alzare il braccio sinistro. Ma il medico personale dell'allenatore, Leopoldo Luque, non ha ancora rilasciato dichiarazioni. Lo stesso aveva pubblicamente rivelato che l'eccesso di alcol aveva complicato la salute di Diego e lo aveva accompagnato al ricovero. Lain cui ...

