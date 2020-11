Maradona ricoverato in condizioni serie: non è Covid, situazione preoccupante (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armando Maradona ricoverato in condizioni serie: non è Covid, situazione preoccupante. Milioni di tifosi in tutto il mondo sono con il fiato sospeso. Ore d’ansia per le condizioni del Pibe de Oro. Maradona si trova ricoverato in una clinica di La Plata. I medici fanno sapere che il campione, 60enne da soli tre giorni, … L'articolo Maradona ricoverato in condizioni serie: non è Covid, situazione preoccupante è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armandoin: non è. Milioni di tifosi in tutto il mondo sono con il fiato sospeso. Ore d’ansia per ledel Pibe de Oro.si trovain una clinica di La Plata. I medici fanno sapere che il campione, 60enne da soli tre giorni, … L'articoloin: non èè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DiMarzio : Secondo i media argentini, #Maradona sarebbe stato ricoverato a #LaPlata (in aggiornamento) - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ricoverato Maradona, non è chiara la causa - Sport_Mediaset : +++ DALL'#ARGENTINA: #MARADONA RICOVERATO IN OSPEDALE+++ #SportMediaset #BreakingNews - M4RG3LO : Ricoverato Maradona. DIEGO NON TI PERMETTERE DI FARE SCHERZI #Maradona #ForzaNapoliSempre - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #Maradona choc: ricoverato in una clinica a La Plata ?? -