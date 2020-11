Maradona ricoverato in clinica a La Plata: le condizioni del Pibe de Oro (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armando Maradona è stato ricoverato a La Plata: ecco le condizioni del Pibe de Oro che ha compiuto 60 anni da qualche giorno Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Diego Armando Maradona. Come riportato ESPN, il Pibe de Oro neo sessantenne sarebbe stato ricoverato in una clinica a La Plata. Come riporta il portale Diego Armando Maradona sarebbe ricoverato per “problemi mentali ed emotivi”, quindi niente di fisico secondo quanto attestato dal portale. Maradona sarebbe arrivato in clinica alle 19.00. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 novembre 2020) Diego Armandoè statoa La: ecco ledelde Oro che ha compiuto 60 anni da qualche giorno Il mondo del calcio è in ansia per ledi Diego Armando. Come riportato ESPN, ilde Oro neo sessantenne sarebbe statoin unaa La. Come riporta il portale Diego Armandosarebbeper “problemi mentali ed emotivi”, quindi niente di fisico secondo quanto attestato dal portale.sarebbe arrivato inalle 19.00. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Secondo i media argentini, #Maradona sarebbe stato ricoverato a #LaPlata (in aggiornamento) - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Ricoverato Maradona, non è chiara la causa - Sport_Mediaset : +++ DALL'#ARGENTINA: #MARADONA RICOVERATO IN OSPEDALE+++ #SportMediaset #BreakingNews - repubblica : Argentina. Maradona ricoverato in ospedale a La Plata - tuttosport : #Maradona choc: ricoverato in una clinica a La Plata ?? -