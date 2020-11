Maradona, paura dopo il compleanno: Diego ricoverato in clinica a La Plata (Di martedì 3 novembre 2020) A pochi giorni dal suo compleanno numero 60, ansia e paura in Argentina per Diego Armando Maradona: l'ex campione argentino è stato infatti ricoverato questa sera in patria - in una... Leggi su ilmattino (Di martedì 3 novembre 2020) A pochi giorni dal suonumero 60, ansia ein Argentina per Diego Armando: l'ex campione argentino è stato infattiquesta sera in patria - in una...

Ultime Notizie dalla rete : Maradona paura Maradona, paura per la sua salute: Diego ricoverato in clinica a La Plata Il Mattino "Io, il calcio, le donne e la scoperta dell’aldilà Scelsi il Toro dopo la tragedia di Meroni"

Il conduttore di Tiki Taka racconta il suo rapporto con il pallone. Negli anni Ottanta si intrufolava a sorpresa nei ritiri di serie A "Sacchi voleva cacciarmi ma avevo la stanza nello stesso albergo ...

Orsi: "Sono quasi fiero dei gol presi da Maradona. Meret? Secondo solo a Donnarumma!"

L'ex portiere Nando Orsi si è soffermato sul dualismo tra i pali del Napoli ed inoltre ha parlato anche di Diego Armando Maradona e non solo.

