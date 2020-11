Manageritalia Lombardia | Paolo Scarpa è il nuovo presidente

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Milano, 2 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Il primo consiglio direttivo, eletto in precedenza nell'assemblea elettiva di, ha elettoe vicepresidenti di Luigi Catalucci e Tiziana Vallone.è manager internazionale nel settore dell'high-tech e ricopre il ruolo di sales manager per il Sud Europa per una multinazionale estera, Luigi Catalucci è dirigente in pensione e Tiziana Vallone è dottore commercialista e revisore legale. "E' compito dei manager oggi - ha dichiarato dopo l'elezione- guidare la gestione dell'emergenza e delineare le linee portanti della ripresa e dei forti cambiamenti che dobbiamo attuare a livello economico e sociale. La nostra ...