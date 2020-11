Mameli | Amarcord è il nuovo album | “La mia reazione alla fine di una relazione”

Leggi su soundsblog

(Di lunedì 2 novembre 2020) E’ uscito il 30 ottobre “” il primodi ufficiale di. Dopo “Inno” il suo primo EP uscito ad aprile 2019, e diversi singoli di successo come “Ci vogliamo bene”, “Milioni di Cose” e “Casa di Carta” e “Latte di mandorla”,pubblica il suo primo disco ufficiale e decide di farlo in autunno, mezza stagione, più fredda che calda. Il concept dell’intero disco è ispirato ad una frase in dialetto romagnolo, divenuta celebre nell’omonimo film di Federico Fellini: A m’arcord! (Io mi ricordo). Il termineindica una rievocazione nostalgica del passato, quel filo sottile che avvolge i pensieri più quotidiani e li rende malinconici nei confronti di qualcosa o ...