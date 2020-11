‘Lucifer 7’ non ci sarà: il protagonista Tom Ellis spiega il motivo (Di lunedì 2 novembre 2020) Nessun colpo di scena: come si vociferava da molto tempo Lucifer si ferma con la sesta ed ultima stagione. A confermarlo una volta per tutte è il diavolo in persona, Tom Ellis, protagonista della fortunata serie tv di Netflix tratta dall’omonimo fumetto. Questo telefilm non ha avuto vita facile: dopo la cancellazione su Fox, è stato salvato dalla grossa campagna mediatica mossa dai suoi numerosi fan, che alla fine hanno attirato l’attenzione della grossa piatta di streaming statunitense che lo ha rinnovato prima per una quarta stagione, e poi anche per una quinta e una sesta. I fan, impazienti di non dover rinunciare alle avventure dell’affascinante signore degli inferi, speravano in un nuovo rinnovo, che invece sicuramente non ci sarà. Proprio il protagonista Tom Ellis, ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Nessun colpo di scena: come si vociferava da molto tempo Lucifer si ferma con la sesta ed ultima stagione. A confermarlo una volta per tutte è il diavolo in persona, Tomdella fortunata serie tv di Netflix tratta dall’omonimo fumetto. Questo telefilm non ha avuto vita facile: dopo la cancellazione su Fox, è stato salvato dalla grossa campagna mediatica mossa dai suoi numerosi fan, che alla fine hanno attirato l’attenzione della grossa piatta di streaming statunitense che lo ha rinnovato prima per una quarta stagione, e poi anche per una quinta e una sesta. I fan, impazienti di non dover rinunciare alle avventure dell’affascinante signore degli inferi, speravano in un nuovo rinnovo, che invece sicuramente non ci sarà. Proprio ilTom, ...

