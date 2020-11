Luciano Spalletti: “Questa partita la vince solo chi indossa la mascherina” (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) “Gli unici titolari in grado di farci vincere questa partita sono quelli che indossano la mascherina. È tornato il momento di fare la differenza. Facce toste e Avanti!”. Anche l’ex allenatore della Roma Luciano Spalletti con un VIDEO apparso sul profilo instagram ha voluto sensibilizzare la popolazione all’utilizzo della mascherina come strumento di prevenzione nella lotta al contagio di coronavirus. Visualizza questo post su Instagram Gli unici titolari in grado di farci vincere questa partita sono quelli che indossano la mascherina. È tornato il momento di fare la differenza. FACCE TOSTE E AVANTI! 👊 Un post condiviso da ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) “Gli unici titolari in grado di farcire questasono quelli cheno la mascherina. È tornato il momento di fare la differenza. Facce toste e Avanti!”. Anche l’ex allenatore della Romacon unapparso sul profilo instagram ha voluto sensibilizzare la popolazione all’utilizzo della mascherina come strumento di prevenzione nella lotta al contagio di coronavirus. Visualizza questo post su Instagram Gli unici titolari in grado di farcire questasono quelli cheno la mascherina. È tornato il momento di fare la differenza. FACCE TOSTE E AVANTI! 👊 Un post condiviso da ...

Anche l’ex allenatore della Roma Luciano Spalletti con un video apparso sul profilo instagram ha voluto sensibilizzare la popolazione all’utilizzo della mascherina come strumento di prevenzione nella ...

Iachini vicino all’esonero

Su tutti è il nome di Maurizio Sarri quello in cima alle preferenze del club, anche se non mancano gli ostacoli da superare. I viola valutano anche la promozione in prima squadra di Alberto Aquilani ...

