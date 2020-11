Loro Piana | il nuovo servizio di personalizzazione

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 2 novembre 2020) Loro Piana apre le porte al made to measure, ovvero alla possibilità di personalizzare i prodotti in misura dei propri desideri, gusti ed esigenze di stile. Si chiama My Loro Piana Personalization ed è un servizio esclusivo, offerto negli spazi della boutique di via Montenapoleone a Milano che, dal 15 ottobre, ha aperto proprio un’area dedicata alla customizzazione di capispalla, maglieria, calzature, accessori tessili e borse.