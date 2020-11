Loredana Lecciso a “Live Non è La D’Urso” rinuncia alle nozze con Al Bano: «Concordo, matrimonio mentale» (Di lunedì 2 novembre 2020) Loredana Lecciso, ospite di “Live Non è la D’Urso”, torna sulla questione nozze con Al Bano. Loredana Lecciso e Al Bano stanno insieme da oltre venti anni, hanno tre figli ma non si sono mai sposati. Ultimamente Al Bano ha fatto sapere che il suo matrimonio con Loredana è “mentale”. Al Bano infatti aveva riposto ai numerosi gossip riguardo a un imminente grande passo con Loredana: “Questa estate – aveva spiegato in un’intervista – davano per certo il mio matrimonio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni Noi siamo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 2 novembre 2020), ospite di “Live Non è la D’Urso”, torna sulla questionecon Ale Alstanno insieme da oltre venti anni, hanno tre figli ma non si sono mai sposati. Ultimamente Alha fatto sapere che il suoconè “”. Alinfatti aveva riposto ai numerosi gossip riguardo a un imminente grande passo con: “Questa estate – aveva spiegato in un’intervista – davano per certo il mio. Io non ne sapevo nulla. Non c’è in programma nulla di simile per i prossimi trent’anni Noi siamo ...

