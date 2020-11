L’Ordine dei medici chiede un lockdown efficace e immediato per Milano. “Nelle strutture sanitarie la situazione è insostenibile” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Di una cosa siamo certi: la situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nella medicina del territorio è diventata insostenibile. E’ necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace”. A chiederlo è il presidente dell’Ordine dei medici di Milano (Omceo), Roberto Carlo Rossi (nella foto). “Non esistono – scrive Rossi – piccoli rimedi a grandi problemi, così come non si può giocare a scaricare su altri ruoli e responsabilità: la situazione è molto seria e senza interventi drastici non può che peggiorare. Soprattutto se inoltre non ci si attrezza seriamente per tutelare quei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) “Di una cosa siamo certi: lasia nelleospedaliere che anche nellana del territorio è diventata insostenibile. E’ necessario intervenire con uned”. Arlo è il presidente dell’Ordine deidi(Omceo), Roberto Carlo Rossi (nella foto). “Non esistono – scrive Rossi – piccoli rimedi a grandi problemi, così come non si può giocare a scaricare su altri ruoli e responsabilità: laè molto seria e senza interventi drastici non può che peggiorare. Soprattutto se inoltre non ci si attrezza seriamente per tutelare quei ...

