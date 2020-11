“L’Oms critica la gestione italiana dell’emergenza Covid | ma censura il documento” | l’inchiesta di Report

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Oggi, 2 novembre, nuovo appuntamento su Rai3 con le inchieste di Report. Si parte alle 21.20 con il reportage “Il grande inganno” di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Roberto Persia. Perché l’Organizzazione mondiale della sanità censura un suo documento, critico della gestione italiana della pandemia? Report svelerà i retroscena e i conflitti di interesse che mettono in pericolo la credibilità dell’Oms. Attraverso documenti esclusivi sarà rivelata anche la storia del piano nazionale del Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, partorito con ritardo e rivelatosi una semplice analisi di scenari senza veri obiettivi gestionali. Secondo le stime elaborate dal Generale Pier Paolo Lunelli e depositate al Tribunale di Bergamo, almeno diecimila morti si sarebbero potuti evitare. Chi pagherà ora e quali rischi corrono i dirigenti che non hanno aggiornato per anni il piano pandemico italiano?