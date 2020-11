Lockdown generazionale, le parole del viceministro alla salute (Di lunedì 2 novembre 2020) Fa discutere il Lockdown generazionale dopo la dichiarazione di Toti. Sileri ha annunciato che “sequestrare” gli anziani in casa è sbagliato. Lockdown per anziani, Sileri: “Sequestrarli in casa è sbagliato” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Fa discutere ildopo la dichiarazione di Toti. Sileri ha annunciato che “sequestrare” gli anziani in casa è sbagliato.per anziani, Sileri: “Sequestrarli in casa è sbagliato” su Notizie.it.

Sequestrare in casa gli anziani è sbagliato. Queste le parole del viceministro Sileri a proposito della proposta del lockdown per anziani.

Emergenza Coronavirus: «No a lockdown anagrafico. Non isoliamo gli anziani»

«Le persone anziane sono, non solo la storia di questo Paese, ma anche la sua contemporaneità, rappresentata dall’aiuto che riescono a dare alle nostre famiglie ogni volta che fanno compagnia ai nostr ...

Sequestrare in casa gli anziani è sbagliato. Queste le parole del viceministro Sileri a proposito della proposta del lockdown per anziani.