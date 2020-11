Locatelli su Scuola: è Sacrificabile Solo Tenendo ben Presente il Prezzo che Le Generazioni Pagheranno (Di lunedì 2 novembre 2020) Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Cts, parla di contagi e Scuola. “Teniamo Presente e va rimarcato che gli effetti delle misure prese con il dpcm della scorsa domenica le vedremo tra il 9 e 10 novembre e l’impatto la settimana dopo, è un dato cruciale da tenere in considerazione” afferma. … Leggi su youreduaction (Di lunedì 2 novembre 2020) Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Cts, parla di contagi e. “Teniamoe va rimarcato che gli effetti delle misure prese con il dpcm della scorsa domenica le vedremo tra il 9 e 10 novembre e l’impatto la settimana dopo, è un dato cruciale da tenere in considerazione” afferma. …

chetempochefa : 'E' chiaro che la scuola può essere una misura da considerare. Però la scuola forma non solo cultura, ma anche citt… - Open_gol : Locatelli, presidente del Cts, ha sottolineato come in alcuni territori più a rischio chiudere le scuole può essere… - AdrianaSpappa : RT @AdrianaSpappa: #scuola #Locatelli (CSS): 'il lavoro su Lancet non tiene in considerazione tutte quelle misure che servono a prevenire l… - A54ferraresi : @HuffPostItalia Ieri sera il prof. Locatelli ha già spiegato come questo studio non sia applicabile oggi in Italia… - truuudetective : RT @AdrianaSpappa: #scuola #Locatelli (CSS): 'il lavoro su Lancet non tiene in considerazione tutte quelle misure che servono a prevenire l… -