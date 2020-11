LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: l’azienda farmaceutica Astrazeneca: “In distribuzione da fine marzo” (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL CORONAVIRUS 14.30: Buone notizie sul fronte Vaccino. L’azienda farmaceutica Astrazeneca prevede che il Vaccino in sperimentazione contro il Covid-19 sarà in una «fase avanzata di distribuzione entro la fine del primo trimestre del prossimo anno». Lo ha spiegato Josep Baselga, direttore dell’area Ricerca e sviluppo oncologico di Astrazeneca, in un’intervista alla radio catalana ‘Rac1’. Sempre secondo Baselga, saranno «tre miliardi le dosi di Vaccino che sono fiducioso si dimostreranno efficaci». 12.45: “Ci aspettiamo ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL CORONAVIRUS 14.30: Buonesul fronte. L’aziendaprevede che ilin sperimentazione contro il-19 sarà in una «fase avanzata dientro ladel primo trimestre del prossimo anno». Lo ha spiegato Josep Baselga, direttore dell’area Ricerca e sviluppo oncologico di, in un’intervista alla radio catalana ‘Rac1’. Sempre secondo Baselga, saranno «tre miliardi le dosi diche sono fiducioso si dimostreranno efficaci». 12.45: “Ci aspettiamo ...

