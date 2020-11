LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: Boris Johnson: “Vaccino possibile per la primavera del 2021” (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL CORONAVIRUS 18.30 Secondo il Premier Britannico Boris Johnson un Vaccino certificato dalle autorità sanitarie potrebbe essere dispobibile nella primavera del 2021. 14.30: Buone notizie sul fronte Vaccino. L’azienda farmaceutica AstraZeneca prevede che il Vaccino in sperimentazione contro il Covid-19 sarà in una «fase avanzata di distribuzione entro la fine del primo trimestre del prossimo anno». Lo ha spiegato Josep Baselga, direttore dell’area Ricerca e sviluppo oncologico di AstraZeneca, in un’intervista alla radio catalana ‘Rac1’. Sempre secondo Baselga, ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL CORONAVIRUS 18.30 Secondo il Premier Britannicouncertificato dalle autorità sanitarie potrebbe essere dispobibile nelladel 2021. 14.30: Buonesul fronte. L’azienda farmaceutica AstraZeneca prevede che ilin sperimentazione contro il-19 sarà in una «fase avanzata di distribuzione entro la fine del primo trimestre del prossimo anno». Lo ha spiegato Josep Baselga, direttore dell’area Ricerca e sviluppo oncologico di AstraZeneca, in un’intervista alla radio catalana ‘Rac1’. Sempre secondo Baselga, ...

europainitalia : 'Dobbiamo dare speranza. Adesso è il momento di dare progetti concreti all'???? e garantire il vaccino per tutti. O v… - infoitsalute : LIVE Vaccino Covid-19 e cura, notizie in DIRETTA: l’azienda farmaceutica Astrazeneca: “In distribuzione da fine mar… - zazoomblog : LIVE Vaccino Covid-19 e cura notizie in DIRETTA: entro l’estate 2021 il vaccino dovrebbe arrivare - #Vaccino #Covid… - infoitsalute : LIVE Vaccino Covid-19 e cura | notizie in DIRETTA | la Johnson&Johnson pronta a testare sui giovanissimi - infoitsalute : LIVE Vaccino Covid-19 e cura | notizie in DIRETTA | prime dosi a dicembre? -