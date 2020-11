Live - Non è la D'Urso, le dichiarazioni del presunto ex della figlia di Maria Teresa Ruta (Di lunedì 2 novembre 2020) Ospite di Barbara D'Urso a Live - Non è la D'Urso, Christian Leone è tornato a parlare della sua relazione con Guenda Goria. Guenda, spunta l’ex: “Mi veniva a cercare mentre stava con Telemaco” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 2 novembre 2020) Ospite di Barbara D'- Non; la D', Christian Leone; tornato a parlaresua relazione con Guenda Goria. Guenda, spunta l’ex: “Mi veniva a cercare mentre stava con Telemaco” su Notizie.it.

lucatremolada : Mercoledì 4 novembre alle 17 con @CristinaDaRold racconteremo live su Zoom come si svolge il lavoro di… - XFactor_Italia : questi sono i pezzi con cui le concorrenti di @Machete_Mnlt si esibiranno durante il secondo Live di #XF2020 ?? qual… - matteosalvinimi : #Salvini: ogni tanto ho l’impressione che Conte pensi di essere al #GrandeFratelloVip, interessato di più all’orari… - AlessandroFusi9 : RT @adrianobusolin: ?? Questa donna è stata uccisa a Nizza da un terrorista islamico. È una madre, cattolica, di colore. Ma non ho visto “… - yibosoffice : @antonie_ybz le stesse ma mese male, se io devo cercare una live di un anno fa tipo non finisco mai -