Live Non è la D’Urso, Gabriele Rossi si confessa: «Con Garko? Siamo stati amanti per quattro mesi» (Di lunedì 2 novembre 2020) Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5 non è passato inosservato. La sua dichiarazione a cuore aperto davanti alla sua Adua Del Vesco ha commosso tutto il pubblico del reality e non solo. Nella puntata di ieri, 1° Novembre 2020, a Live: Non è la D’Urso anche Gabriele Rossi è tornato a parlare di questo argomento. L’attore ha confessato ai microfoni di Barbara D’Urso di aver avuto una breve storia d’amore con Garko. Finalmente ora sia Garko che Gabriele possono parlare liberamente della loro vita privata. Un racconto toccante che ha catturato l’attenzione del pubblico del talk di Canale 5. Leggi anche –> Gabriel Garko a “Verissimo”: ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Il coming out di Gabrielal Grande Fratello Vip 5 non è passato inosservato. La sua dichiarazione a cuore aperto davanti alla sua Adua Del Vesco ha commosso tutto il pubblico del reality e non solo. Nella puntata di ieri, 1° Novembre 2020, a: Non è la D’Urso ancheè tornato a parlare di questo argomento. L’attore hato ai microfoni di Barbara D’Urso di aver avuto una breve storia d’amore con. Finalmente ora siachepossono parlare liberamente della loro vita privata. Un racconto toccante che ha catturato l’attenzione del pubblico del talk di Canale 5. Leggi anche –> Gabriela “Verissimo”: ...

