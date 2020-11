LIVE Covid-19, notizie in DIRETTA: il Premier Conte alla Camera: “Regioni divise in tre fasce di rischio. Didattica a distanza per le scuole superiori” (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 13.41: “Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome. L’rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese“. Lo afferma il Premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla Camera. 13.34: “Nel prossimo DPCM indicheremo tre aree con tre scenari di rischio con misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LESUL VACCINO PER IL CORONAVIRUS 13.41: “Ci sono specifiche criticità in Regioni e province autonome. L’rt nazionale è a 1,7 ma in alcune regioni ovviamente il dato è superiore. Esiste un’altra probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nelle aree delle terapie intensive e delle aree mediche nel prossimo mese“. Lo afferma ilGiuseppenel suo intervento. 13.34: “Nel prossimo DPCM indicheremo tre aree con tre scenari dicon misure via via più restrittive. L’inserimento di una Regione avverrà con un’ordinanza del ministro della ...

SkyTG24 : #COVID?19 ?? Firmato il nuovo #Dpcm, le norme saranno in vigore fino al 24/11 ?? Confermato lo stop per bar e ristora… - La7tv : #propagandalive Il monologo di Edoardo Leo a Propaganda Live 'La serenata ai tempi del Covid' - dojaeviltwin : @KURO1I Porcoddio però almeno siate informati. Questo video era di inizio FEBBRAIO, quando i casi erano quasi 0 e n… - ticino_live : Post Edited: “Io non nego l’esistenza del virus, con il Covid 19 convivremo a lungo. Ma…” – Daniela Ambrosoli interv - xswagway : RT @xswagway: visto che mancano meno di 12 ore al live dei pinguini è venuto il momento di tirare un po' ad indovinare. ho stimato un massi… -