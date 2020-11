LIVE – Cesena-Padova 0-2, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di lunedì 2 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 2 novembre Cesena e Padova scenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata del girone B di Serie C 2020/2021. Si gioca al Manuzzi con le due squadre a caccia dei tre punti in questo posticipo del turno di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale a partire dal fischio d’inizio del match. FORMAZIONI UFFICIALI Cesena (4-3-3): Nardi, Ciofi, Ricci, Gonnelli, Aurelio; Collocolo, Petermann, Ardizzone; Capanni, Bortolussi, Russini. Padova (4-3-3): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hallfredsson; Jelenic, Bifulco, Nicastro. AGGIORNA LA DIRETTA Cesena-Padova 0-2 (52′ rig. ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 2 novembrescenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata delB di. Si gioca al Manuzzi con le due squadre a caccia dei tre punti in questo posticipo del turno di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio del match. FORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Nardi, Ciofi, Ricci, Gonnelli, Aurelio; Collocolo, Petermann, Ardizzone; Capanni, Bortolussi, Russini.(4-3-3): Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Ronaldo, Hallfredsson; Jelenic, Bifulco, Nicastro. AGGIORNA LA0-2 (52′ rig. ...

