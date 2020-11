LIVE – Cesena-Padova 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Alle 21:00 di lunedì 2 novembrescenderanno in campo in occasione dell’ottava giornata delB di. Si gioca al Manuzzi con le due squadre a caccia dei tre punti in questo posticipo del turno di campionato. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio del match. AGGIORNA LA0-0 1′ – SI PARTE! 20:55 – Buonasera, e benvenuti allascritta di. Il match avrà inizio a breve.