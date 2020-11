Letizia di Spagna, il giorno speciale: gli 82 anni della Regina Sofia e l’amore con Felipe (Di lunedì 2 novembre 2020) Per Letizia di Spagna il 2 novembre è un giorno davvero speciale: ricorre infatti l’anniversario del suo fidanzamento con Felipe VI, e anche il compleanno della suocera, la Regina Sofia. Sono trascorsi ben 17 anni da quell’annuncio che stupì tutti: nessuno in quel momento si aspettava le nozze imminenti del Principe, tantomeno il popolo. Eppure la fuga di notizie divenne incontrollabile, tanto che la Corona dovette anticipare l’annuncio. Letizia Ortiz infatti il giorno prima del fidanzamento ufficiale, presentò il suo ultimo telegiornale, si recò nel suo appartamento e, dopo aver fatto le valigie, si trasferì per prepararsi per la sua ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 novembre 2020) Perdiil 2 novembre è undavvero: ricorre infatti l’versario del suo fidanzamento conVI, e anche il compleannosuocera, la. Sono trascorsi ben 17da quell’annuncio che stupì tutti: nessuno in quel momento si aspettava le nozze imminenti del Principe, tantomeno il popolo. Eppure la fuga di notizie divenne incontrollabile, tanto che la Corona dovette anticipare l’annuncio.Ortiz infatti ilprima del fidanzamento ufficiale, presentò il suo ultimo telegiornale, si recò nel suo appartamento e, dopo aver fatto le valigie, si trasferì per prepararsi per la sua ...

zazoomblog : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna e il blazer che tutte dovremmo avere - #royal #giorno. #Letizia… - IOdonna : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna e il blazer che tutte dovremmo avere - gonzsi : RT @vogue_italia: Sempre impeccabile Letizia Ortiz ?? Ecco i nostri consigli per copiare questo look?? - cocoa_key : RT @vogue_italia: Sempre impeccabile Letizia Ortiz ?? Ecco i nostri consigli per copiare questo look?? - RiggerStar : RT @vogue_italia: Sempre impeccabile Letizia Ortiz ?? Ecco i nostri consigli per copiare questo look?? -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Il royal look del giorno. Letizia di Spagna e il blazer che tutte dovremmo avere Io Donna Leonor di Spagna, 15 anni, un destino da Regina già scritto (e tanta voglia di fare la differenza)

Bella, posata, mai fuori posto e mai sopra le righe: ecco perché la Spagna ha bisogno di Leonor, oggi più che mai ...

Gli 82 anni dell'ex regina Sofia, «la donna più sola di Spagna»

L'ex sovrana, nata il 2 novembre 1938, per decenni è stata definita «la donna più sola di Spagna» per gli innumerevoli tradimenti del marito Juan Carlos. Ma ora che lui è in «esilio» per una storia di ...

Bella, posata, mai fuori posto e mai sopra le righe: ecco perché la Spagna ha bisogno di Leonor, oggi più che mai ...L'ex sovrana, nata il 2 novembre 1938, per decenni è stata definita «la donna più sola di Spagna» per gli innumerevoli tradimenti del marito Juan Carlos. Ma ora che lui è in «esilio» per una storia di ...