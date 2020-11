Let Down, Paris Jackson ha rilasciato il suo singolo di debutto (video) (Di lunedì 2 novembre 2020) Paris Jackson ha appena pubblicato il suo singolo di debutto come cantante solista, “Let Down“ Nei giorni scorsi, la Jackson ha fatto il suo esordio alla Republic Records con questa ballad, così come con un video musicale drammatico, appropriato per Halloween per la traccia. Il video segue una storia d’amore gotica in stile vittoriano. Il video rende anche omaggio allo stilista Alexander McQueen e indossa un opulento pezzo della sua collezione Primavera/Estate del 2007. Potete vedere il video ufficiale cliccando qui. A seguire, invece, testo e traduzione della canzone. Paris Jackson, Let Down, Lyrics Verse 1 Head hanging ... Leggi su soundsblog (Di lunedì 2 novembre 2020)ha appena pubblicato il suodicome cantante solista, “Let“ Nei giorni scorsi, laha fatto il suo esordio alla Republic Records con questa ballad, così come con unmusicale drammatico, appropriato per Halloween per la traccia. Ilsegue una storia d’amore gotica in stile vittoriano. Ilrende anche omaggio allo stilista Alexander McQueen e indossa un opulento pezzo della sua collezione Primavera/Estate del 2007. Potete vedere ilufficiale cliccando qui. A seguire, invece, testo e traduzione della canzone., Let, Lyrics Verse 1 Head hanging ...

