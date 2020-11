L’educazione “paga” nel lavoro: per il 46% è la prima cosa che conta nella scelta di un’azienda o di un professionista (Di lunedì 2 novembre 2020) “L’educazione e la gentilezza sono determinanti nella scelta di un’azienda o di un professionista”. È questa la prima risposta che hanno dato più di mille possessori di partita IVA, rispondendo a un questionario effettuato dalla società di marketing Deraweb, creato per stabilire quali fossero gli indicatori più importanti nella scelta di un erogatore di servizi. “Oltre al prevedibile ‘affidabilità del partner in termini di servizio e solvibilità’(38%) – spiega Fabio De Lucia, direttore marketing & amp; Co-Founder Deraweb – i gradini più alti del podio sono stati ricoperti da aspetti legati alla gentilezza e all’educazione (46%). Per il 16% conta poi la ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) “L’educazione e la gentilezza sono determinantidi un’azienda o di un”. È questa larisposta che hanno dato più di mille possessori di partita IVA, rispondendo a un questionario effettuato dalla società di marketing Deraweb, creato per stabilire quali fossero gli indicatori più importantidi un erogatore di servizi. “Oltre al prevedibile ‘affidabilità del partner in termini di servizio e solvibilità’(38%) – spiega Fabio De Lucia, direttore marketing & amp; Co-Founder Deraweb – i gradini più alti del podio sono stati ricoperti da aspetti legati alla gentilezza e all’educazione (46%). Per il 16%poi la ...

stopconinomi : @ValentinaArrig8 Rischi emorragie, hai bisogno di assistenza, fai casino. L’educazione non paga - FuocP : @_TEDDYBEARS__ L'educazione paga ;) - Sostiene_Anna : @GP_ArieteRosso Quesito 1: in Italia vige la presunzione di colpevolezza? Quesito 2: l'enunciato si applica anche a… - MariMarifreedom : @CR73Arezzo Le pereone perbene che lei descrive sono pecore. Se si manifesta si manifesta per protesta o per i mond… -