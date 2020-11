Lecce-Pescara | alle 21 | 00 il Monday night di Serie B

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Questa sera21:00 si chiude la 6a giornata diB con il posticipo. Queste due formazioni stanno attraversando un brutto periodo e vogliono riprendersi iniziando novembre con una vittoria. Il campionato è ancora lungo, ma è necessario iniziare a vincere per puntare in alto., servono tre punti Dopo quasi un mese ildeve tornare a vincere: è dallo scorso 3 ottobre che i giallorossi non portano a casa i tre punti, nella trasferta di Ascoli. Da allora una sconfitta e due pareggi, un inizio poco esaltate per una neoretrocessa che ha come obiettivo quello di tornare inA. 6 punti per i salentini, ben lontani dall’Empoli capolista a quota 13, e le vittorie di Pordenone, Spal e Monza mettono pressione ...