Le serie da guardare a novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Ad affollare il calendario delle serie di novembre sono soprattutto i grandi ritorni: dalla quarta stagione di The Crown alla diciassettesima di Grey's Anatomy, dalla quarta di Fargo alla quinta di This Is Us. Certo non mancano le novità assolute: Romulus (specie per gli amanti del protolatino), Paranormal, Pure e Motherland: Fort Salem. Parentesi film: su Netflix arriva La vita davanti a sé, con il ritorno di Sophia Loren che punta così al terzo Oscar, e il rurale Hillbilly Elegy di Ron Howard; su Amazon Prime Video, invece, si segnala il documentario-confessione Ferro del cantante Tiziano Ferro. Ma torniamo alle serie, le più attese del mese: qui la lista definitiva. Paranormal – prima stagione dal 5 novembre su Netflix https://www.youtube.com/watch?v=LFtRkDC7aHc

Immaginate di essere a Masterchef dove hanno organizzato una sfida tra tre aspiranti cuochi per vedere chi metterà in tavola, dall’antipasto al dessert, la cena migliore. Con la differenza che al cuoc ...

We Are the Champions è una serie bizzarra perché offre una panoramica sulle competizioni ... Questa volta se la dovranno vedere con Belsnickel, un misterioso piantagrane, dotato di poteri magici, che ...

