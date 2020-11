Le relazioni difettose – Il nuovo senso dell’Amore e la lezione della pandemia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mia cara Ester, parla F., 28 anni, single da 6 mesi (dopo 9 anni). Indipendente, gelosasua libertà e delle sue passioni, intraprendente, esigente. Soprattutto, dopo 9 anni, me lo merito. Incontro A., noto fighissimo istruttore di ginnastica (lui ben consapevolecosa), e partecipo alle sue lezioni. Faccio un figurone (da ex ginnasta) e si congratula ripetutamente. Insomma, mi nota!! Passo all’attacco su IG, ma il ragazzo non recepisce. O, almeno, non subito. Qualche settimana dopo, ahimè, in pieno lockdown palestre, risorge dalle tenebre e si mostra interessato. Sogno o son desta?! Di slancio, mi propongo per un allenamento insieme, sembra accettare. Più sentito. Insomma, quanto son difficili sti maschi? Bisogna stendergli il tappeto rosso? Eh sì, che mica si richiedeva un impegno sentimentale, ...