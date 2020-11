Le pagelle del Verona – Barak brilla | la difesa viene graziata

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Hellas batte il Benevento 3-1 al Bentegodi grazie a una grande doppietta die al gol finale di Lazovic. Ledei gialloblu: Silvestri 6,5: Provvidenziale due volte su Insigne e una su Caprari, lo batte solo Lapadula. Altra ottima prestazione per lui. Ceccherini 6: Poche sbavature, è sicuramente il migliore del pacchetto arretrato dei veneti (47’st Gunter:s.v.) Lovato 5: Rischia grosso regalando un pallone sanguinoso a Caprari, poi si fa ammonire e spinge Juric a cambiarlo. (1’st Magnani 5,5: Non entra con grande concentrazione riuscendo a rimediare fermando Lapadula dopo un errore da matita rossa. In generale, non appare sicuro) Empereur 5: Maldestro su Insigne, che non approfitta di due ghiottissime occasioni proprio dalle sue parti. ...