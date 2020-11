Le opzioni tecniche e tattiche a disposizione di Conte per la sfida contro il Real Madrid

(Di lunedì 2 novembre 2020) Inter, quale formazione in Champions League? Lediper lail

msarigu72 : @lulucastadiva non confondiamo le indicazioni tecniche dalle scelte politiche. L'esperto ti indica quali sono le op… -

Ultime Notizie dalla rete : opzioni tecniche

eDotto - Informazione Professionale

Conte può scendere in campo con il 3-4-1-2 o con il tanto amato 3-5-2. In entrambi i casi, la difesa davanti ad Handanovic dovrebbe essere quella che ha dato maggiori garanzie in questo avvio di ...E’ possibile bloccare o rimuovere i cookie tecnici modificando la configurazione delle opzioni del proprio browser (disattivando o eliminando i cookie stessi). Tuttavia eseguendo queste operazioni, è ...