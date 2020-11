Le Mans ’66 – La grande sfida | trama | cast e curiosità per una storia vera

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 2 novembre 2020) Fu un duello leggendario, quello tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Lenel 1966 coronata dall’incredibile impresa di Carroll Shelby e Ken Miles, quellaricordata solo dagli appassionati è diventato un film spettacolare in onda lunedì 2 novembre alle 21,15 su Sky Cinema Uno e in streaming su Now Tv con il titolo Le’66 – La. Le’66,Il film si basa sulla straordinariadel visionario designer automobilistico americano Carroll Shelby e dell’impavido pilota britannico Ken Miles, interpretati rispettivamente da due attori come Matt Damon e Christian Bale. I due vennero ingaggiati da Henry Ford II col compito di costruire ...