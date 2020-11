Le Mans '66 - La grande sfida: stasera su Sky Cinema Uno il film con Christian Bale e Matt Damon (Di lunedì 2 novembre 2020) stasera su Sky Cinema Uno alle 21:15, e in streaming su NOW TV, va in onda Le Mans '66 - La grande sfida, il film vincitore di 2 Oscar, con Christian Bale e Matt Damon. stasera su Sky Cinema Uno, alle 21:15 e in prima visione TV pay, arriva Le Mans '66 - La grande sfida, il biopic che racconta una delle pagine più leggendarie della storia dello sport. Il film si basa sulla straordinaria storia vera del visionario designer automobilistico americano Carroll Shelby e dell'impavido pilota britannico Ken Miles, interpretati rispettivamente da Matt Damon e Christian ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020)su SkyUno alle 21:15, e in streaming su NOW TV, va in onda Le'66 - La, ilvincitore di 2 Oscar, consu SkyUno, alle 21:15 e in prima visione TV pay, arriva Le'66 - La, il biopic che racconta una delle pagine più leggendarie della storia dello sport. Ilsi basa sulla straordinaria storia vera del visionario designer automobilistico americano Carroll Shelby e dell'impavido pilota britannico Ken Miles, interpretati rispettivamente da...

SkySportF1 : 'Le Mans '66, la grande sfida': il biopic in prima tv stasera su Sky #SkyMotori - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le Mans '66 - La grande sfida: stasera su Sky Cinema Uno il film con Christian Bale e Matt Damon… - Rodolfo22455857 : RT @SkySportF1: 'Le Mans '66, la grande sfida': il biopic in prima tv stasera su Sky #SkyMotori - AlessiaBabbo : RT @SkySportF1: 'Le Mans '66, la grande sfida': il biopic in prima tv stasera su Sky #SkyMotori - antospadacc : RT @SkySportF1: 'Le Mans '66, la grande sfida': il biopic in prima tv stasera su Sky #SkyMotori -