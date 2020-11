Le elezioni Usa per chi come me non può votare. Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie (Di lunedì 2 novembre 2020) di Stella Saccà Che strano il clima di questi giorni. È diverso, lo senti sulla pelle, un po’ come quando non sei più abituato all’umidità romana e passeggi a Villa Pamphili alle sei di sera, a novembre. Sembra tutto sospeso. I numeri dei contagi salgono, i giorni al voto diminuiscono. Formicai di gente in mascherina distanziata sei piedi con uno sfondo di fantasmi, cadaveri e zucche che ridono diaboliche si notano più o meno in tutti i quartieri. E fanno bene le zucche a ridere di noi. Un clima strano, sospeso, talmente tanto che ha spinto i due muratori in pausa pranzo sotto casa mia a ordinare alla bottega una centrifuga “power green” invece della solita birra Medalla. In questi giorni si sta così, come d’autunno sugli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) di Stella Saccà Che strano il clima di questi giorni. È diverso, lo senti sulla pelle, un po’quando non sei più abituato all’umidità romana e passeggi a Villa Pamphili alle sei di sera, a novembre. Sembra tutto sospeso. I numeri dei contagi salgono, i giorni al voto diminuiscono. Formicai di gente in mascherina distanziata sei piedi con uno sfondo di fantasmi, cadaveri e zucche che ridono diaboliche si notano più o meno in tutti i quartieri. E fanno bene le zucche a ridere di noi. Un clima strano, sospeso, talmente tanto che ha spinto i due muratori in pausa pranzo sotto casa mia a ordinare alla bottega una centrifuga “power green” invece della solita birra Medalla. In questi giorni si sta così,d’autunno...

