Le compagnie comprano aeromobili in vista del ritorno alla normalità post Covid | la prossima estate

(Di lunedì 2 novembre 2020) Sarà un inverno molto complicato per tutte leaeree, ma l'2021 dovrebbe riservare una forte ripresa di tutti i collegamenti e il quasi recupero dei volumi di traffico pre-pandemia. Non a caso Ryanair prevede di ritirare da Boeing trenta B-737 Max 8 della seconda generazione prima del picco di traffico estivo previsto per la fine di giugno del prossimo anno. L'acquisizione riprende il contratto da 135 esemplari e 75 opzioni risalente al 2014, quando l'aviazione commerciale stava riprendendo la sua crescita con ritmi a due cifre.Ora invece, fanno sapere dal vettore irlandese, è necessario affrontare le pesanti perdite che si stanno generando e che colpiranno l'industria del trasporto aereo tra oggi e la fine del marzo prossimo, che potrebbero causare un taglio del 60% dei passeggeri rispetto a un anno fa, quando la pandemia ...