Le botteghe di San Gregorio Armeno al Governo e alla Regione: Artigiani del presepe completamente ignorati (Di lunedì 2 novembre 2020) L’associazione di promozione sociale “Le botteghe di San Gregorio Armeno”, via dei presepi nel centro antico di Napoli, scrive al Governo e alla Regione Campania “per denunciare la gravità delle conseguenze economiche su un settore che è stato completamente dimenticato dal Governo centrale nell’ultimo Decreto Ristori”. Il presidente dell’associazione, Gabriele Casillo, cita “il settore commercianti e Artigiani, in particolar modo di quelli che hanno la sede delle loro attività nei centri storici delle città d’arte. Come ben saprete – aggiunge – nel Decreto Ristori non è stato previsto nessun contributo né sgravio fiscale per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) L’associazione di promozione sociale “Ledi San”, via dei presepi nel centro antico di Napoli, scrive alCampania “per denunciare la gravità delle conseguenze economiche su un settore che è statodimenticato dalcentrale nell’ultimo Decreto Ristori”. Il presidente dell’associazione, Gabriele Casillo, cita “il settore commercianti e, in particolar modo di quelli che hanno la sede delle loro attività nei centri storici delle città d’arte. Come ben saprete – aggiunge – nel Decreto Ristori non è stato previsto nessun contributo né sgravio fiscale per ...

willycuba65 : @Anna29230794 @GioielliParini fai una passeggiata a via dei banchi vecchi, via del governo vecchio e al quartiere S… - nuova_venezia : Dieci negozi chiusi nelle Mercerie, altri cinque nella vicina Spadaria, dietro Piazza San Marco. La crisi non rispa… - albertopetro2 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo i mosaici della facciata della Basilica di San Frediano a Lucca (XIII-XIVs), faro di luce sulla città. La tr… -

Ultime Notizie dalla rete : botteghe San Le botteghe di San Gregorio Armeno al Governo e alla Regione: Artigiani del presepe completamente ignorati Il Denaro Le botteghe di San Gregorio Armeno al Governo e alla Regione: Artigiani del presepe completamente ignorati

Le botteghe di San Gregorio Armeno al Governo e alla Regione: Artigiani del presepe completamente ignorati L’associazione di promozione sociale “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, via dei presepi ne ...

Covid. Richieta di aiuto e proposta delle botteghe di via San Gregorio Armeno (NA)”

NAPOLI 2 NOV - Vi scrivo da parte dell' Associazione di Promozione Sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" per denunciare la gravità delle conseguenze economiche su un settore che è stato comple ...

Le botteghe di San Gregorio Armeno al Governo e alla Regione: Artigiani del presepe completamente ignorati L’associazione di promozione sociale “Le Botteghe di San Gregorio Armeno”, via dei presepi ne ...NAPOLI 2 NOV - Vi scrivo da parte dell' Associazione di Promozione Sociale "Le Botteghe di San Gregorio Armeno" per denunciare la gravità delle conseguenze economiche su un settore che è stato comple ...