Lazio, Inzaghi pensa alla Champions. E si rivede Lulic (Di lunedì 2 novembre 2020) FORMELLO - Senad Lulic è tornato in gruppo. Il capitano della Lazio , dopo circa 8 mesi di calvario per una doppia operazione alla caviglia, si allena finalmente con i suoi compagni. Ha saltato solo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) FORMELLO - Senadè tornato in gruppo. Il capitano della, dopo circa 8 mesi di calvario per una doppia operazionecaviglia, si allena finalmente con i suoi compagni. Ha saltato solo ...

sportli26181512 : #Lazio, Inzaghi pensa alla Champions. E si rivede Lulic: Seduta di scarico a Formello, ma la testa è già allo Zenit… - Daniela_RMIT : @deweytango @SkySport @giaestrismo strano eh ? perché questi rigori non vengono MAI concessi (ricordo solo un rigor… - PicchiChristian : @Latium_Uchiha @pisto_gol Tranquillo che vivo anche senza pensare alla lazio,metto solo in evidenza gli aiuti eclat… - infoitsport : Lazio, Inzaghi: 'Le ultime ore non sono state semplici, dobbiamo adeguarci' - infoitsport : Lazio, furia Inzaghi all'intervallo: 'Non abbiamo voglia di vincere!' -