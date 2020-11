Lazio, domani l’esito dell’ultimo giro di tamponi: si rivede Lulic in campo (Di lunedì 2 novembre 2020) La Lazio torna in campo per preparare la sfida allo Zenit. A Formello seduta di scarico e nuovo giro di tamponi Testa allo Zenit. La Lazio si è ritrovata questa mattina per preparare la terza gara del girone F di Champions League, dopo la vittoria contro il Torino. Seduta di scarico col gruppo diviso in due: da una parte chi è stato largamente impiegato nella partita di ieri; dall’altra, i subentrati e chi è rimasto in panchina. Per i primi lavoro in palestra, tutti gli altri sul manto erboso per esercitazioni con la palla. Sul campo si sono rivisti sia Lulic che Radu: il Capitano ha completato la seduta, salvo per la partitella finale; il compagno invece ha svolto un lavoro differenziato col ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Latorna inper preparare la sfida allo Zenit. A Formello seduta di scarico e nuovodiTesta allo Zenit. Lasi è ritrovata questa mattina per preparare la terza gara delne F di Champions League, dopo la vittoria contro il Torino. Seduta di scarico col gruppo diviso in due: da una parte chi è stato largamente impiegato nella partita di ieri; dall’altra, i subentrati e chi è rimasto in panchina. Per i primi lavoro in palestra, tutti gli altri sul manto erboso per esercitazioni con la palla. Sulsi sono rivisti siache Radu: il Capitano ha completato la seduta, salvo per la partitella finale; il compagno invece ha svolto un lavoro differenziato col ...

IononDevo : Sembra che nel Lazio da domani( se riescono a fare decreto) scuole chiuse. #zingaretti #scuole #lazio - cippiriddu : @heyjude_90 @ErGeometra @Fra0391 @pap1pap Non devi dirlo a me, lo dico dal pari con la Lazio. Però in Champions sia… - quartomiglio : Bollettino Meteo OGGI 2 Novembre 2020 e DOMANI 3 Novembre 2020 - giampventuri : #COVID?19 #Dpcm Per passare dalla Toscana al Lazio l’unica via domani potrebbe essere Lampedusa. La geografia è incredibile a volte... - laziopress : -