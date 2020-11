L’avvocato, la moglie sorda, il nome della moglie, er cavaliere nero: quattro barzellette di Gigi Proietti – Il video (Di lunedì 2 novembre 2020) Gigi Proietti, uno dei più celebri attori italiani di cinema, teatro e televisione, ci ha lasciato all’età di 80 anni. Oltre che per le sue interpretazioni, era molto amato dal pubblico anche per il suo vastissimo repertorio di barzellette. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo provato a raccontarne una. In questo video ce ne sono quattro: l’avvocato, la moglie sorda, il nome della moglie e l’immancabile cavaliere nero. Un piccolo omaggio per ricordare un grande performer. video: Il Socio Aci / Facebook Leggi anche: I personaggi eterni di Gigi Proietti: ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020), uno dei più celebri attori italiani di cinema, teatro e televisione, ci ha lasciato all’età di 80 anni. Oltre che per le sue interpretazioni, era molto amato dal pubblico anche per il suo vastissimo repertorio di. Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo provato a raccontarne una. In questoce ne sono: l’avvocato, la, ile l’immancabile. Un piccolo omaggio per ricordare un grande performer.: Il Socio Aci / Facebook Leggi anche: I personaggi eterni di: ...

ChiaraCalza : Devo incontrare l'avvocato per iter legale ma non so ancora da mia moglie se vorrà scioglimento o unione civile. Se… - RomanoGrecoAut : «La segretaria se l’intende col principale e l’avvocato; l’avvocato con la moglie del principale e la segretaria; i… - Krazy9Kat : RT @bordoni_russia: L' avvocato di Snowden annuncia che il suo cliente avrà un figlio. Al piccolo ed alla moglie di Snowden, secondo il leg… - bordoni_russia : L' avvocato di Snowden annuncia che il suo cliente avrà un figlio. Al piccolo ed alla moglie di Snowden, secondo il… - Soverato : Professore di Soverato fa l’avvocato invece d’andare a scuola, denunciato insieme alla moglie -

Ultime Notizie dalla rete : L’avvocato moglie Doccia gelata per la moglie del boss: “Leader del gruppo con legami di sangue coi Casalesi” CasertaNews