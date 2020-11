Lavoratori rischiano il posto A Termini prevista chiusura di bar e fastfood | ma “nessuno muove un dito”

(Di lunedì 2 novembre 2020) ‘Nessunoun dito’, tranne loro: 78chedi perdere ildi lavoro e che, non avendo ricevuto alcuna risposa dalla proprietà e dalle istituzioni, hanno deciso di occupare ad oltranza la Stazione. Il 30 novembre scadranno i contratti di locazione e Chef Express dovrà restituire i locali adibiti alla ristorazione del piano terra della stazione a Grandi Stazioni Retail. La Spa che gestisce “le 14 più grandi stazioni ferroviarie italiane” ha scelto di lasciare solo i marchi di moda, così idi Moka Cafè, Rossosapore e Mr Panino, resteranno senza lavoro. Una condizione grave, “senza possibilità di essere riassorbiti in altri esercizi, vista la crisi dovuta alla ...

Brickstonesti : RT @eccapecca: Nella fabbrica siderurgica sequestrata 8 anni fa da magistratura perché produceva malattie e morte e che cade ormai a pezzi,… - Carmela_oltre : RT @francofontana43: Il covid- 19 favorisce l’avanzata dei robot Rischiano di farne le spese i lavoratori, soprattutto quelli meno qualific… - gioporce : RT @francofontana43: Il covid- 19 favorisce l’avanzata dei robot Rischiano di farne le spese i lavoratori, soprattutto quelli meno qualific… - eccapecca : Nella fabbrica siderurgica sequestrata 8 anni fa da magistratura perché produceva malattie e morte e che cade ormai… - SARRIfumettista : RT @TognazziR: Sosteniamo il mondo dello spettacolo, è un settore strategico e vitale! Stiamo parlando di migliaia di Artisti, di aziende… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoratori rischiano

La Repubblica

Per il Presidente della Sir, Sinigaglia: “Alcuni reparti di reumatologia sono stati riconvertiti per la pandemia. Rischiamo di trovarci come la scorsa primavera. Non possiamo lasciare i pazienti abban ...Sul piatto, annuncia la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ... e all'orizzonte il rinvio del blocco dei licenziamenti, che rischia di essere un boomerang per l'intera economia italiana.