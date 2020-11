L' arte | il cinema | la pandemia Così parlò Gigi Proietti | Rimpianti? Rifarei tutto

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Non è riuscito a compiere oggi i suoi 80 anni, nato il 2 novembre del 1940 e sempre scherzoso sull'idea che fosse il giorno dei morti. E' scomparso questa mattina alle 5.30 in una clinica romana, dove era ricoverato da 15 giorni e nelle ultime ore in terapia intensiva per problemi cardiaci. Aveva già avuto una grave tachicardia nel 2010, ma poi era tornato in splendida forma e tutti si auguravano che pure adesso avrebbe vinto il male con la sua beffarda ironia nei riguardi del destino. La sua immagine è nella mente e nel cuore di tutti gli Italiani da sempre, passando di generazione in generazione. Per alcuni è sopratil Maresciallo Rocca della fiction televisiva, per altri il creatore del romanissmo slogan della pubblicità di un noto caffè, “A me me piace”, se i ...