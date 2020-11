Laminazione ciglia: la tecnica sicura per occhi da cerbiatta! (Di lunedì 2 novembre 2020) ciglia indebolite e tendenzialmente soggette a caduta? Per fortificarle, allungarle e ammorbidirle, la tecnica giusta da usare è la Laminazione ciglia! Un metodo che vi permetterà di avere in poco tempo degli occhi da vera cerbiatta! Curiose di saperne di più? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli beauty di seguito! Iniziamo! Come funziona la tecnica per occhi da cerbiatta! La Laminazione è un trattamento, a base di cheratina e vitamine, che nutre le ciglia donando una curvatura permanente. L’obiettivo è quello di creare una sorta di “effetto lifting” per renderle più voluminose e sane. Se effettuato a regola d’arte, non ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 2 novembre 2020)indebolite e tendenzialmente soggette a caduta? Per fortificarle, allungarle e ammorbidirle, lagiusta da usare è la! Un metodo che vi permetterà di avere in poco tempo deglida veraCuriose di saperne di più? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli beauty di seguito! Iniziamo! Come funziona laperdaLaè un trattamento, a base di cheratina e vitamine, che nutre ledonando una curvatura permanente. L’obiettivo è quello di creare una sorta di “effetto lifting” per renderle più voluminose e sane. Se effettuato a regola d’arte, non ...

Laminazione delle sopracciglia, valorizza lo sguardo con un effetto naturale

La laminazione permette un infoltimento e definizione delle sopracciglia per uno sguardo più incisivo e con un effetto molto naturale. Ecco come funziona Dopo avere valorizzato in molti modi le ciglia ...

