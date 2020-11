L’America dei Vip – Flavio Briatore: «Biden è cotto, vincerà Trump» | INTERVISTA (Di lunedì 2 novembre 2020) Ci siamo. A breve gli Stati Uniti avranno un nuovo o confermato Presidente. La corsa alla Casa Bianca è stata molto accesa, con scambi di opinione ben oltre il limite del politically correct. E a breve le fila saranno tirate. Questo è un voto che interessa tutto il mondo e noi di Giornalettismo abbiamo ascoltato il parere di molte personalità italiane legate all’imprenditoria e allo spettacolo. Ecco il pensiero di Flavio Briatore su elezioni USA. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, l’ultimo sondaggio è il migliore per Trump Se fosse americano, chi voterebbe? «Voterei il mio amico Donald Trump che sento spesso e ha le idee chiare da grande imprenditore quale lui è». LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, come funziona il sistema elettorale Chi ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 2 novembre 2020) Ci siamo. A breve gli Stati Uniti avranno un nuovo o confermato Presidente. La corsa alla Casa Bianca è stata molto accesa, con scambi di opinione ben oltre il limite del politically correct. E a breve le fila saranno tirate. Questo è un voto che interessa tutto il mondo e noi di Giornalettismo abbiamo ascoltato il parere di molte personalità italiane legate all’imprenditoria e allo spettacolo. Ecco il pensiero disu elezioni USA. LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, l’ultimo sondaggio è il migliore perSe fosse americano, chi voterebbe? «Voterei il mio amico Donaldche sento spesso e ha le idee chiare da grande imprenditore quale lui è». LEGGI ANCHE > Elezioni Usa 2020, come funziona il sistema elettorale Chi ...

