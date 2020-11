L’Alto Adige ha deciso: semi lockdown fino al 22 novembre. Ecco cosa prevede l’ordinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo averlo anticipato nei giorni scorsi, l’Alto Adige serra i ranghi in anticipo rispetto al resto dell’Italia. Il governatore Arno Kompatscher ha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da mercoledì 4 novembre e rimarrà valida, salvo proroghe o nuove misure più o meno restrittive, fino al 22 novembre. A partire dalle 20 del 4 novembre prossimo l’Alto Adige sarà in coprifuoco tutte le sere fino alle 5 del mattino. Dalle 20 alle 5 si potrà uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, motivi di salute o motivi urgenti. Durante il resto della giornata, però, gli spostamenti dei cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano saranno limitati dalle chiusure imposte dal governatore alle ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo averlo anticipato nei giorni scorsi, l’Altoserra i ranghi in anticipo rispetto al resto dell’Italia. Il governatore Arno Kompatscher ha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da mercoledì 4e rimarrà valida, salvo proroghe o nuove misure più o meno restrittive,al 22. A partire dalle 20 del 4prossimo l’Altosarà in coprifuoco tutte le serealle 5 del mattino. Dalle 20 alle 5 si potrà uscire di casa soltanto per motivi di lavoro, motivi di salute o motivi urgenti. Durante il resto della giornata, però, gli spostamenti dei cittadini della Provincia Autonoma di Bolzano saranno limitati dalle chiusure imposte dal governatore alle ...

