“L’Allieva” | le anticipazioni del finale di stagione

(Di lunedì 2 novembre 2020) Domenica 8 novembre andrà in scena ildidella serie La terza e ultima(salvo colpi di scena) de “L’Allieva” è giunta al capolinea. Domenica 8 novembre andrà in onda, su Rai Uno, ildella fiction tratta dalla saga dei libri di Alessia Gazzola. Due episodi in cui il pubblico verrà a conoscenza di quello che succederà a Claudio Conforti e Alice Allevi. Nel primo dei due episodi, i due protagonisti cercheranno di scagionare una volta per tutte, Giacomo, fratello di Claudio. Leggi anche: “L’Allieva”: sempre più amato il personaggio di Sergio Assisi La “Suprema”, ovvero la dottoressa Andrea Manes, abbandonerà la sua ricerca, ma la testardaggine di Alice interverrà ancora una ...