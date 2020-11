Lady Gaga accompagna Joe Biden nell’evento finale delle elezioni americane (Di lunedì 2 novembre 2020) Lady Gaga accompagna Joe Biden nell’atto finale della campagna elettorale del candidato democratico. Stefani Germanotta sarà quindi la protagonista dell’evento di Pittsburgh, dove comparirà con Biden e con la moglie Jill. Kamala Harris è invece attesa a Filadelfia con John Legend. La scelta di puntare su Lady Gaga ha fatto subito arrabbiare il portavoce della campagna elettorale di Donald Trump, Tim Murtaugh, che ha subito tuonato contro la decisione di esibire l’artista di Chromatica: “Niente mette in luce il disprezzo di Joe Biden per i lavoratori dimenticati della Pennsylvania come la campagna con l’attivista anti-fracking Lady Gaga. Questo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 2 novembre 2020)Joenell’attodella campagna elettorale del candidato democratico. Stefani Germanotta sarà quindi la protagonista dell’evento di Pittsburgh, dove comparirà cone con la moglie Jill. Kamala Harris è invece attesa a Filadelfia con John Legend. La scelta di puntare suha fatto subito arrabbiare il portavoce della campagna elettorale di Donald Trump, Tim Murtaugh, che ha subito tuonato contro la decisione di esibire l’artista di Chromatica: “Niente mette in luce il disprezzo di Joeper i lavoratori dimenticati della Pennsylvania come la campagna con l’attivista anti-fracking. Questo ...

