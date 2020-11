Ladri in azione in casa di mister Fonseca. Rubati tre Rolex: 100mila euro il bottino (Di lunedì 2 novembre 2020) Tiziana Paolocci Una settimana fa era toccato all'attaccante della Lazio Correa È derby per i furti in casa dei protagonisti delle due squadre della capitale. Sembra quasi che i Ladri in qualche modo si siano messi d'accordo per far piangere una settimana fa il calciatore biancoceleste Joaquin Correa e tre giorni fa l'allenatore della Roma Paulo Fonseca, che è stato deRubati nella sua abitazione. I Ladri sono entrati nel suo appartamento in via della Lucetta, a Monteverde, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato recinzione del giardino e hanno immediatamente disattivato l'allarme. Sapevano con certezza che in casa non avrebbero trovato nessuno e probabilmente avevano studiato le mosse nei minimi dettagli, prima di entrare in ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Tiziana Paolocci Una settimana fa era toccato all'attaccante della Lazio Correa È derby per i furti indei protagonisti delle due squadre della capitale. Sembra quasi che iin qualche modo si siano messi d'accordo per far piangere una settimana fa il calciatore biancoceleste Joaquin Correa e tre giorni fa l'allenatore della Roma Paulo, che è stato denella sua abit. Isono entrati nel suo appartamento in via della Lucetta, a Monteverde, forzando una porta finestra dopo aver danneggiato recinzione del giardino e hanno immediatamente disattivato l'allarme. Sapevano con certezza che innon avrebbero trovato nessuno e probabilmente avevano studiato le mosse nei minimi dettagli, prima di entrare in ...

