«La vita davanti a sé», il film Netflix con Sophia Loren (Di lunedì 2 novembre 2020) È una Sophia Loren già in odore di Oscar la protagonista di La vita davanti a sé, il film tratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary, che porta il messaggio, dice l’attrice, «della tolleranza e dell’amore. Tutti abbiamo il diritto di essere amati, che i nostri sogni si realizzino». La pellicola è diretta da Edoardo Ponti, che è anche autore della sceneggiatura con Ugo Chiti, prodotta Carlo Degli Esposti e Nicola Serra. Ponti, figlio della Loren, l’aveva già diretta in Cuori estranei, il suo primo lungometraggio nel 2002 e nel cortometraggio Voce umana (2014), che valse alla Loren un premio speciale David di Donatello. Nella colonna sonora del film, insieme alle canzoni della ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 novembre 2020) È unagià in odore di Oscar la protagonista di Laa sé, iltratto dall’omonimo romanzo di Romain Gary, che porta il messaggio, dice l’attrice, «della tolleranza e dell’amore. Tutti abbiamo il diritto di essere amati, che i nostri sogni si realizzino». La pellicola è diretta da Edoardo Ponti, che è anche autore della sceneggiatura con Ugo Chiti, prodotta Carlo Degli Esposti e Nicola Serra. Ponti, figlio della, l’aveva già diretta in Cuori estranei, il suo primo lungometraggio nel 2002 e nel cortometraggio Voce umana (2014), che valse allaun premio speciale David di Donatello. Nella colonna sonora del, insieme alle canzoni della ...

GianlucaVasto : 18 anni sono trascorsi dal terremoto in Molise del 2002 e dalla tragedia di San Giuliano di Puglia. Oggi quei bimbi… - NetflixIT : A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATAL… - WARNERMUSICIT : Fuori oggi il videoclip di #IoSi (Seen) di @LauraPausini! Il video è stato diretto da Edoardo Ponti, regista del fi… - MissMar16662447 : RT @lamonicamaggi: vi posso dire? da quella foto mitica di me davanti al banco dei libri in regalo (26 settembre) è cambiata la mia vita.Si… - marypercaso : RT @lamonicamaggi: vi posso dire? da quella foto mitica di me davanti al banco dei libri in regalo (26 settembre) è cambiata la mia vita.Si… -